В Прилузском районе Коми пропал 33-летний Алексей Кетов

Фото: Лиза Алерт.

В Прилузском районе Коми пропал 33-летний Алексей Геннадьевич Кетов. Мужчину из села Объячево никто не видел уже с 9 ноября.

Информацию о потеряшке опубликовал волонтеры поискового отряда Лиза Алерт. По сообщению добровольцев, рост мужчины - 190 сантиметров, волосы черные, глаза карие, нормального телосложения. Во что был одет мужчина - неизвестно.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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