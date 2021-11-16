Владимир Уйба объяснил причины сокращения ковид-коек в пик заболеваемости

Пока движения на уменьшение прироста новых заболевших нет, заявил глава Коми Фото: Архив "КП"

В Коми сократили места для пациентов с коронавирусом. В частности, 30 коек закрыли в Печорской ЦРБ. Об этом рассказал в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба.

По его словам, койки закрывают из-за того, что пустуют. Руководитель региона отметил, что по правилам нельзя держать незанятые места дольше 10 дней.

- Нельзя держать свободными койки, если они не заняты более 7-10 дней, так как это не выгодно. Сейчас 2032 места зарезервированы в больницах городов и районов под ковидных больных, - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число зараженных COVID-19 в Коми приблизилось к 84 тысячам человек (подробности)