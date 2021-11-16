Житель Коми угнал «десятку», повредил ее и сбежал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Куломском районе местного жителя 2001 года рождения подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали ВАЗ-2110. Злоумышленник воспользовался тем, что ключ остался в замке зажигания, сел за руль и уехал. Вскоре машину обнаружили на одной из улиц Усть-Кулома. Машина была повреждена, а водителя на месте не оказалось.

Подозреваемым оказался житель Выльгорта 2001 года рождения. Молодого человека задержали, и тот не стал отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело об угоне.

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