Минздрав Коми прокомментировал информацию о нехватке бесплатного «Арбидола» в больницах

Минздрав Коми опроверг нехватку бесплатного «Арбидола» в больницах Фото: Архив "КП"

Минздрав Коми прокомментировал информацию о том, что в больницах республики не хватает бесплатных лекарств для лечения ковида. В частности, речь идет о препарате «Умифеновир» (торговое название «Арбидол»).

По данным регионального ведомства, данное сообщение не соответствует действительности. Буквально в первые две недели ноября - с 1 по 15 число - республика получила новые партии лекарств «Эликвис», капли «Гриппферон», «Ксарелто», «Умифеновир», «Коронавир» и «Арепливир». Их стоимость составляет более 32 млн рублей, а число упаковок достигает почти 30 тысяч.

На получение бесплатных препаратов может рассчитывать пациент, у которого диагностирована инфекция, а также все назначения подписал лечащий врач.

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