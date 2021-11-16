У заболевших COVID-19 после прививки жителей Коми аннулируют QR-коды

Минздрав уточнил сроки и порядок действия QR-кодов Фото: Архив "КП"

У заболевших коронавирусом после вакцинации жителей Коми аннулируют QR-коды. По сообщению федерального Минздрава, цифровые сертификаты о пройденной прививке в этом случае будут действительны в течение шести месяцев после перенесенного заболевания.

Так, если ПЦР-тест окажется положительным, предыдущий код аннулируется, а взамен вышлют новый. Его-то срок и составит полгода.

Те жители республики, которые вакцинировались и не заболели, могут не переживать: их QR-коды будут действовать в течение года после выдачи.

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