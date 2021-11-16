Сыктывкарку судили за то, что она больше 20 раз ударила полицейского

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 29-летнюю местную жительницу признали виновной в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июле полицейский стал очевидцем ДТП, которое совершил водитель с признаками опьянения. Правоохранитель задержал водителя, который попытался скрыться с места происшествия. Обвиняемая, которая находилась в автомобиле нарушителя, стала препятствовать законным действиям стража порядка. Злоумышленница нанесла ему более 20 ударов руками по телу.

Женщина признала вину. Она объяснила свои действия тем, что была пьяна. Суд оштрафовал горожанку на 30 тысяч рублей.

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