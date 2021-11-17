В Сыктывкаре экс-полицейский потребовал компенсации за медкомиссию, которая привела к семейной драме

Мужчина ждал справедливости годами Фото: Архив "КП"

Бывший полицейский обратился в Сыктывкарский горсуд, чтобы потребовать компенсацию за решение военно-врачебной коллегии. Мужчина решил взыскать 900 тысяч рублей, поскольку решение комиссии сильно повлияло на его личную жизнь.

Началось все с того, что по решению ВВК его отстранили от службы, поскольку врачи решили, что здоровье мужчины не позволяет ему больше выполнять обязанности. Предположив, что возникла какая-то ошибка, полицейский еще несколько раз обращался с просьбой провести обследование заново, но каждый раз получал отказ. И это при том, что в прошлом году суд решил признать недействительными результаты ВВК медико-санитарной части МВД, которая и обследовала сыктывкарца.

В итоге увольнение из органов сильно отразилось на психологическом состоянии мужчины: в течение 2,5 лет он добивался справедливости, не мог представить себя на другой работе, что привело к ухудшению отношений в семье – супруга решила с ним развестись. При этом на попечении экс-сотрудника МВД все еще остаются два несовершеннолетних ребенка.

Суд признал несправедливость отказов, назначив мужчине компенсацию. Однако размер ее сильно уменьшился – экс-полицейскому выплатят только 60 тысяч рублей.

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