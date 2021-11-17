Житель Коми потерял деньги на покупке видеокарты

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В Сосногорске состоялся суд над мужчиной из Нижнего Новгорода, который решил заработать на высоком спросе на видеокарты, фактически давая своим покупателям абсолютно ничего. На эту уловку попался мужчина из Коми, который уговорил жену перевести деньги мошеннику.

Действовал аферист через популярный сайт онлайн-объявлений. Он повесил объявление о продаже видеокарты MSI GTX 1080 TI 11GB, которую оценил в 17 тысяч рублей. Покупателю из Сосногорска он сказал, что высылает товар только при предоплате 50% и покрытии почтовых расходов. Мужчина согласился на такие условия, попросив жену перевести деньги. В итоге семья лишилась 9,2 тысяч рублей.

Как позже выяснилось, мошенник из Нижнего Новгорода воспитывает маленького ребенка, позже он явился с повинной и возместил ущерб потерпевшим. Однако у него уже имелся другой приговор суда по уголовному делу. С учетом вердикта о виновности Сосногорского суда теперь мужчине предстоит более 3 лет провести в колонии-поселении.

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