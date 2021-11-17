В Коми будут судить чиновницу из Ухты, из-за беспечности которой погибли два человека

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Прокуратура Коми сообщила о передаче в суд уголовного дела замруководителя управления ЖКХ ухтинской мэрии. Женщина обвиняется в халатности, которая привела к смерти двух человек.

Причиной возбуждения уголовного дела стала острая проблема бездомных собак, которых не отлавливают, из-за чего животные набрасываются на горожан. Так с 2019 о текущий год пострадали 45 жителей города, к сожалению, еще двоих собаки загрызли насмерть.

Однако ответственность за организацию отлова животных подразумевалась должностными обязанностями заместительницы все это время. Несмотря на обращения и жалобы людей, никакого решения проблемы не было: чиновница просто подписывала нужные документы, не проверяя, действительно ли работы выполнены. Еще одним признаком халатности является неосвоенный бюджет: из 7,4 млн рублей, выделенных специально на бездомных животных, потрачено было только 3,2 миллиона.

На данный момент дело передано в суд.

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