Жителей Коми предупредили о внезапной вспышке вируса Коксаки

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Роспотребнадзор Коми рассказал о необычной эпидемситуации, которая сложилась в связи с действующей пандемией. Из-за распространения ковида и мер, связанных его сдерживанием, многие другие вирусы начали активизироваться в нетипичное для них время. К примеру, в этом году грипп начали находить уже в августе, хотя обычно он проявляет себя ближе к декабрю.

Аналогичная ситуация получилась с вирусами Коксаки, которые всегда активно распространяются летом, но в этом году вылезли только в ноябре. Заражение этими вирусами происходит через еду, воду, бытовые предметы или воздушно-капельным путем. Примечательно, что человек может заражать этой болезнью и через 5 месяцев после начала болезни, а на поверхностях он держится месяца два.

Обычно болезнь проходит бессимптомно, но порой возникает ломота, боли в горле, голове, животе и мышцах, тошнота, лихорадка. Отдельную опасность представляют осложнения, которые доходят вплоть до менингита и даже смерти.

Чаще всего заражение происходит вспышками в отдельных местах, наиболее подвержены риску новорожденные и пожилые люди из-за слабого иммунитета, пациенты с болезнями, от которых естественная защита организма дает сбой, – онкобольные, люди с ВИЧ – и дети, которые ходят в школу, детсад или кружки. Заражение при беременности может привести к тяжелым последствиям для будущего ребенка.

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