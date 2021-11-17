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Происшествия17 ноября 2021 6:07

Сыктывкарец пытался купить бульдога и лишился 42 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1997 года рождения более 42 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец хотел купить щенка породы французский бульдог на «Авито». Выбрав собаку, покупатель перевел «продавцу» 42 260 рублей. После чего «владелец собаки» на связь больше не выходил. О таких схемах обмана сыктывкарцу ранее рассказывали полицейские. По факту случившегося проводится проверка.

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