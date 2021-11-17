В Коми под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более 10 тысяч человек

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка, связанная с распространением коронавируса. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, всего в республике диагностировано 85 580 случаев инфицирования.

Самым зараженными городами и районами остаются Сыктывкар (+99 случаев за сутки), Ухта (+83), Усинск (+32), Сосногорский район (+31) и Воркута (+28). Все зараженные получают необходимую помощь. Всего же под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 10 624 человека.

Отмечается, что 13 человек не пережили минувшую ночь и скончались в результате осложнений, вызванных ковидом. За все время пандемии в Коми подтверждено 2 137 случаев летального исхода.

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