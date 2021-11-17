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Общество17 ноября 2021 10:58

В Минпросвещения рассказали о планах ввести QR-коды для сотрудников школ в Коми

Источник:kp.ru
Минпросвещения не планирует вводить QR-коды для сотрудников школ

Минпросвещения не планирует вводить QR-коды для сотрудников школ

Фото: Архив "КП"

В школах Коми не будут вводить систему QR-кодов для педагогического состава и персонала. Такое заявление сделало федеральное министерство просвещения.

- В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается, - сообщил Сергей Кравцов, глава ведомства.

Однако принятые Роспотребнадзоры рекомендации будут действовать вплоть до 2024 года. Например, массовые мероприятия в школах все так же будут под запретом.

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