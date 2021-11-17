В Коми в аварии на шахте погибли двое мужчин

Комиссией по расследованию установлены обстоятельства и причины несчастного случая Фото: Архив "КП"

В Коми погибли два шахтера. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

По данным надзорного органа, трагедия произошла в шахтах ООО «НГМ-Строй» 1 ноября 2021 года. Двое мужчин пришли на работу и приступили к обязанностям, предписанных в наряде. В какой-то момент в шахте загорелось электрооборудование и огонь быстро начал распространяться по шахте. Работники попытались самостоятельно потушить возгорание, но их попытки не увенчались успехом.

На место пожара прибыли спасатели и выяснили, что на поверхность поднялись не все шахтера: двое оставались все еще внизу. Их тела позже найдут пожарные.

- Комиссией по расследованию установлена основная причина произошедшего несчастного случая – повреждение вследствие аварии, - сообщили в инспекции.

В адрес работодателя направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица, за которые предусмотрено: предупреждение или наложения административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

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