В Сыктывкаре водитель спас человека, уведя фуру вместе с собой в кювет

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Мужчина за рулем фуры с прицепом специально увел огромную машину в кювет, для того чтобы спасти водителя легковой иномарки. Благодаря такому смелому и жертвенному решению авария обошлась без смертей и травм.

В ГИБДД республики рассказали «Комиинформу», что необычный дорожный инцидент произошел ближе к семи вечера во вторник 16 ноября. Водитель большегруза с прицепом «Мерседес» направлялся от Дырноса в направлении Эжвы по сыктывкарской объездной.

В какой-то момент в зеркале заднего вида он разглядел, что его прицеп занесло на встречку, по которой едет «Фольксваген Пассат». Понимая, какую опасность представляет такое столкновение, мужчина сразу же вырулил на обочину, откуда фуру забросило в кювет. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

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