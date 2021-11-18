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Происшествия18 ноября 2021 6:15

В Коми агрессивный ребенок поджег здание и выбил стекла машины

Источник:kp.ru
Первое преступление он совершил в 8 лет

Первое преступление он совершил в 8 лет

Фото: Архив "КП"

Вуктыльский суд рассмотрел дело против 9-летнего ребенка. Согласно сообщению суда, местное МВД требовало поместить мальчика в Центр временного содержания для детей-правонарушителей. Причины на то были серьезные: не первый год маленький горожанин нарушает закон и не чурается насилия.

У полиции набрался целый пакет правонарушений, на которых мальчик попадался. В восьмилетнем возрасте он сжег хозпостройку, а годом позже вместе с друзьями разбил все стекла припаркованной во дворе машины. Также он разбил чужой велосипед и избил другого ребенка. Ответственности ни за один из этих поступков он не понес из-за возраста.

Любая профилактическая работа помогает ненадолго, большую часть времени он агрессирует на детей в школе и портит вещи. В итоге суд постановил отправить мальчика в Центр на 30 дней, чтобы еще раз попытаться корректировать поведение, пока не стало слишком поздно.

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