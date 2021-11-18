В Коми родители, рискуя жизнями детей, возят их домой на выходные через полынью

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В Ижемском районе Коми родители, чьи дети проживают в пришкольном интернате, забирают их домой на выходные в опасный сезон. Дело в том, что взрослые переводят детей через реку, которая не успела еще покрыться льдом, как следует, откровенно рискуя своими жизнями и жизнями школьников.

Всего в селе Кипиево учатся 12 детей из деревни Чаркабож. Для их удобства управление образования организовало для них пришкольный интернат со всеми условиями. Однако родители учеников все же забирают их домой, несмотря на просьбы дождаться завершения по заливке реки. К тому же, позже детей будет развозить автобус.

Муниципальные власти прокомментировали решение родителей. По их словам, руководство школы не имеет права не отдавать детей законным представителям.

- Периодически родители забирают своих детей на выходные. Так и в этом случае, родители пятерых школьников, несмотря на то, что в связи с теплой погодой работы по обустройству зимника только начаты, к заливке ледовой переправы еще не приступали, решили забрать детей. Тем самым родители подвергли риску и свою безопасность и детей. При этом администрация школы не имеет полномочий и оснований не отдавать детей их законным представителям, - сообщили изданию «Комиинформ» в муниципалитете.

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