Житель Коми изнасиловал женщину с умственной отсталостью заглушкой от карниза

Жителя Усть-Цильмы осудили за жестокое изнасилование заглушкой от карниза Фото: Архив "КП"

В Усть-Цильме местный житель жестоко изнасиловал женщину с легкой формой умственной отсталости.

По установленным данным, мужчина вместе с потерпевшей выпивали дома. В какой-то момент женщина стала сильно пьяной, чем насильник и решил воспользоваться. По его словам, он понял, что она не сможет дать отпор. Однако мучения женщины не закончились: сельчанин взял лежавшую на полу деревянную заглушку от карниза и ввел ее в половой орган потерпевшей.

Суд, выслушав сторону обвинения, принял решение назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Фигурант был взят под стражу в зале суда, сообщает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пять детей стали жертвами изнасилований