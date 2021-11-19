Пенсионер из Коми побил оппонента в споре куском шифера

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Прокуратура Коми поддержала обвинение против пенсионера, который крайне необычным способом решил доказать свою правоту. Он взял в качестве оружия кусок шифера, чтобы завершить обычную перепалку с соседом.

Инцидент произошел июньским днем в селе Койгородок. 61-летний обвиняемый и его сосед, тоже пенсионер, стали обсуждать правила пользования колодцем. Спор настолько увлек пожилых мужчин, что это превратилось в потасовку. Во время драки подсудимый подобрал большой кусок шифера и приложил им второго спорщика прямо в грудь. Несмотря на то что страдания оппонента были очевидны, мужчина равнодушно ушел, оставив соседа на земле.

Огненный характер 61-летнего сельчанина был наказан. Теперь у него есть судимость и условный срок на год.

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