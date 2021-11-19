В Коми массовая болезнь водителей в Ухте привела к серьезной транспортной проблеме

Фото: Евгения Гапонова

Жители Ухты массово жалуются на недостаток автобусов и большие интервалы между прибытием транспорта. Люди пишут, что им приходится подолгу дожидаться автобуса, а некоторые нужные им маршруты будто совсем исчезли.

«Город уже в 18 часов без общественного транспорта. А с вокзалом вообще проблема. Особенно, если прибытие или отправление вечером и ночью», - пишет местная жительница Галина.

Как сообщила информационной программе «День» городская мэрия, серьезные проблемы с общественным транспортом возникли из-за болезни водителей. На данный момент сразу 10 сотрудников лечатся дома и не выходят на маршрут. Заменить их некому, поэтому было решено просто сократить количество рейсов.

Поиск водителей с обучением идет, однако мало желающих прийти на эту должность. Администрация рассматривает вопрос поддержки работников транспорта.

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