Прожиточный минимум в Коми вырастет почти на 9 процентов

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В следующем году правительство по поручению президента собирается увеличить МРОТ и размер прожиточного минимума на 8,6%. Таким образом, федеральная величина прожиточного минимума составит чуть больше 12,6 тысяч рублей, а МРОТ – почти 13,9 тысяч рублей.

Пока точно неизвестно, какими окажутся суммы по Коми с учетом региональных надбавок. Владимир Путин ранее заявил, что запланирована была индексация на 2,5%, однако инфляция заметно обгоняет этот индекс, поэтому было решено увеличить процент.

Как пишет ТАСС, такое решение связано с тем, что на основе прожиточного минимума рассчитывается матпомощь и различные пособия. МРОТ, в свою очередь, напрямую зависит от величины прожиточного минимума.

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