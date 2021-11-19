Желание заработать на бирже привело жительницу Коми к финансовому краху

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МВД Ухты возбудило уголовное дело после обращения 51-летней местной жительницы. Женщина по предложению незнакомцев начала играть на бирже, но не заработала, а только лишилась денег.

Началось все со звонка «менеджера», который предложил выйти на торги на сайте gaz-vest.org. С помощью его консультаций горожанка продолжала вкладывать деньги, пока молодой человек не исчез, забрав с собой все ее вложенные деньги.

В итоге ухтинка потеряла более 48 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет обманувшего ее афериста.

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