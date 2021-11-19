В Коми существенно снизилась цена на огурцы и колбасу

В Коми заметно подешевели огурцы и колбаса Фото: Архив "КП"

В Коми изменились цены на ряд продуктов на прилавках магазинов. Например, заметно подешевели огурцы и колбаса, а вот детское питание резко подорожало.

За минувшие семь дней существенно выросли в цене мясные консервы для детей (+8,4%), сыры сычужные (+2,3%), сахар-песок (+2,2%), маргарин (+1,5%), масло подсолнечное (+1,1%). Также больше придется заплатить за масло сливочное, молоко стерилизованное и соль. Успокаивает лишь тот факт, что рост цен составил всего 0,3-0,6%.

А вот огурцы резко подешевели. Падение стоимости составило 9,3%. Стоимость колбасы также снизилась на 2,5%. Сэкономить можно и на нежирном твороге, который подешевел на 1,6%, рыбы мороженой (-0,7%) и сметане (-0,6%).

Неприятно удивят цены на заправках Коми. Цены на дизельное топливо увеличились на 1,1%, бензин - на 0,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прожиточный минимум в Коми вырастет почти на 9 процентов