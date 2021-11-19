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В двух населенных пунктах Коми обнаружили волков. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Так, волков обнаружили в Троицко-Печорске в районе. Местные жители заметили хищников в районе реки Печора. Однако такая ситуация сложилась не только в Троицко-Печорске.

– У нас тоже появились, недалеко от города Инта. Родители живут в Якше, там уже много раз видели (волков) на территории поселка, – написала одна из пользователей социальных сетей.

На сайте Минприроды Коми сообщается, что информацию о выходе диких животных в населенные пункты нужно передавать в полицию или службу 112. На место должен выехать наряд или участковый. Применять оружие в отношении опасного животного на территории населеного пункта может только правоохранитель.

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