В Коми наказали компанию, оставившую целый город без отопления

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ООО «Аквасервис» привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В центральной котельной города Вуктыла была проведена проверка. Выяснилось, что «Аквасервис» эксплуатировал водогрейный котел КВГМ-30 с нарушениями требований промышленной безопасности. Такая ситуация представляла непосредственную угрозу здоровью и жизни людей. Котел находится в аварийном состоянии. Кроме того, существует риск образования взрыва котла при увеличении давления пара в водяном тракте котла.

Суд приостановил деятельности по эксплуатации водогрейного котла на 90 суток, начиная с 22 октября. Постановление не вступило в законную силу.

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