Наибольший прирост ковид-пациентов за сутки выявили в пяти муниципалитетах Коми

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 657 человек Фото: Архив "КП"

Сыктывкар сохраняет лидирующую позицию в рейтинге самых зараженных ковидом городов и районов Коми. За минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 94 жителей столицы. Данные об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Второе место традиционно занимает Ухта. Суточный прирост в городе составил 76 новых случаев.

На третьем месте расположились сразу три муниципалитета - Воркута, Усинск и Сосногорский район. Там у 30 человек пришел положительный ПЦР-тест.

Всего в Коми выявлено 86 313 случаев заболевания COVID-19. Это на 365 больше, чем было днем ранее.

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