В Сыктывкаре появится «умная» остановка

Фото: портал госзакупок

В Сыктывкаре появится автобусная остановка, оснащенная с Wi-Fi, USB-зарядкой и климат-контролем. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В документации указано, что остановка появится на улице Орджоникидзе. Максимальная цена на установку павильона составит 1,56 миллиона рублей. Эти деньги выделят из бюджета Сыктывкара. Подрядчик, с которым заключат контракт, должен демонтировать старый и вместо него установить новый павильон до 31 декабря.

Остановку шириной 4 метра и высотой 2,5 метра установят на фундаменте с бетонным основанием. Защищать от ветра и дождя павильон будут две стены, пол и потолок из сендвич-панели. Лицевую и боковую стенки сделают из стеклопакета.

На остановке будут доступны точка доступа Wi-Fi с модемом, система зарядки гаджетов через USB и термошкаф. Внутри павильона будет работать климат-контроль и пол с электроподогревом. Объект оснастят световым табло, которое должно отображать название остановки, температуру на улице, время и другую информацию. Для того, чтобы сохранить новый павильон в целости, в районе остановки появятся две уличные камеры видеонаблюдения.

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