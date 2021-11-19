В Коми трое работников птицефабрики «Зеленецкой» попались на взятках

Фото: Ольга Крыльцова

Заместителя начальника отдела снабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и двоих специалистов этого же отдела обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 100% акций птицефабрики принадлежит Республике Коми. В 2014–2020 годах замначальника отдела незаконно получил 6,7 миллиона рублей от 10 бизнесменов, заключивших с птицефабрикой долгосрочные договоры поставок. В прошлом году к незаконной деятельности фигурант привлек двух своих подчиненных. С их помощью получил еще более 600 тысяч рублей.

Когда птицефабрика нуждалась в товарах, предпочтение отдавалось указанным контрагентам, и за это сообщники получали откаты. Кроме того, один из снабженцев самостоятельно по аналогичной схеме получил 51 тысячу рублей. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми будут судить за взятки экс-замначальника птицефабрики «Зеленецкая»