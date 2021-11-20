В отдаленные районы Коми почту будет доставлять беспилотник

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В Коми начал летать новый беспилотник «Почты России». Воздушный аппарат призван наладить связь с отдаленными районами республики.
Как рассказали в пресс-службе компании, в тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Техника уже показала отличные результаты по доставке почтового груза.
Беспилотник способен быть в воздухе до пяти часов. Он может доставлять до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч.
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