В Коми обнаружено тело пропавшего 58-летнего вахтовика

В Коми нашли труп вахтовика Фото: Архив "КП"

В Коми завершены поиски 58-летнего вахтовика из Нижегородской области. Мужчина пропал еще в начале ноября, восьмого числа, когда приехал в республику на работу.

Как сообщает издание «КомиОнлайн», поиски вахтовика завершились еще 13 ноября, когда был обнаружен его труп. Тело мужчины нашли в районе Головных сооружений. Рядом с погибшим лежали пустые бутылки из-под алкоголя.

Следствие предполагает, что мужчина купил в магазине спиртное и выпил, когда возвращался к месту проживания. Скорее всего, возле дороги он уснул и в итоге замерз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать потеряла второго сына»: в Коми ушел под лед 27-летний отец двоих детей (подробности)