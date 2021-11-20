Четыре города и район Коми дали наибольший прирост зараженных коронавирусом за сутки

Пятерка лидеров остается неизменной Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки было диагностировано 366 фактов заражения ковидом. Большая часть из них приходится на Сыктывкар. В столице республике только за последние 24 часа было официально подтверждено 97 случаев инфицирования.

На второй строчке рейтинга по наибольшему суточному приросту заражённых располагается Ухта: 79 горожан получили положительный результат ПЦР-тестирования. Тройку лидеров замыкает Воркута с 31 новым фактом болезни.В пятёрке также были отмечены Усинск (+29) и Сосногорский район (+28).

Всего в Коми насчитывается 86 679 человек с подтвержённым коронавирусом, активными случаями, по состоянию на 20 ноября, из них являются 10 702.

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