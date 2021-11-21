Сенатор от Коми войдет в рабочую группу по строительству важной железной дороги

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сенатор от Коми Елена Шумилова войдет в рабочую группу по вопросам строительства железной дороги Сосногорск – Индига. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Член Совета Федерации рассказала, что встретилась с представителями руководства РЖД. Стороны отметили необходимость всестороннего вовлечения Коми в работу над расширением железнодорожных сетей. В частности, обсуждалось строительство ветки «Сосногорск – Индига». Она свяжет центр Коми с выходом к Северному морскому пути. Этот проект позволит создать опору перспективного товарообращения в республике.

Шумилова подчеркнула, что эту работу необходимо начинать уже сейчас. По ее словам, в НАО уже создана рабочая группа. Сенатор рассказала, что более 389 миллиардов рублей потратят на порт Индига и на саму магистраль.

- Работа в указанной группе призвана повысить активность Коми и ее роль в строительстве магистрали, подчеркнула Шумилова.

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