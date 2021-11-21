В Коми почти месяц искали 58-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сосногорске нашли пропавшего 58-летнего Михаила Палкина. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, мужчина пропал еще 25 октября. В тот день Палкин вышел из дома, и с тех пор его местонахождение было неизвестным. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию. Кроме того, они обратились к добровольцам с просьбой помочь с поисками. Позднее стало известно, что Палкина нашли. Уточняется, что мужчина жив. Где он был все это время, не сообщается. Где и при каких обстоятельствах нашли жителя Коми, волонтеры также не сообщили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми обнаружено тело пропавшего 58-летнего вахтовика