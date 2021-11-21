За сутки в Сыктывкаре у 100 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на воскресенье, 21 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 46 пациентов. За весь период пандемии из больниц выписали 71 829 человек. За сутки коронавирус подтвердился у 358 человек. Всего в Коми зарегистрировали 87 037 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 100 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 81 человек, в Усинске – 33, Сосногорском районе – 32, а Воркуте – 29. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 743 человека. За последние сутки с учета сняли 52 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2200 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали это заболевание.

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