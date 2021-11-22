В Коми увеличат суммы нескольких пособий

Жители Коми могут повлиять на окончательное решение Фото: Архив "КП"

На обсуждение общественности вынесен проект Минтруда Коми, по которому предлагается на 4% увеличить четыре вида пособий. В настоящий момент ведомство только выдвинуло предложение, аналогично может поступить любой человек, оставив комментарий на портале.

В частности, предлагается увеличить пособие на оплату проезда в общественном транспорте до 275 рублей в месяц, пособие для кормящих матерей до 703 рублей и соцпособие до 649 рублей. Также в планах индексировать единовременную матпомощь на одежду и обувь детей из малоимущих семей, подняв ее до 7368 рублей.

В случае принятия закона изменения, вероятно, вступят в силу в начале 2022 года.

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