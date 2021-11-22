Жители Коми смогут пожаловаться властям через голосового помощника

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Принадлежащий «Яндексу» голосовой помощник «Алиса» теперь будет собирать жалобы жителей Коми, чтобы направить их для решения в соответствующие органы власти. Такая система заработала во всех регионах, кроме Москвы, рассказал «Ведомостям» Алексей Гореславский, гендиректор организации «Диалог», которая и разработала соответствующий навык для «Алисы».

Обратиться к помощнику можно будет, запустив помощника в одном из сервисов «Яндекса». Без обращения по имени «Алиса» собирать информацию не будет, поскольку не настроена под прослушивание в фоновом режиме. Другой важный момент – передаваться будут только конструктивные жалобы. Просто ругать власти на чем свет стоит не получится: обязательно нужно обстоятельно рассказать, что именно человека не устраивает в работе государственных и муниципальных учреждений.

Все жалобы будут обрабатываться системой «Инцидент менеджмент», которая собирает претензии жителей и передает их в ведомства, способные повлиять на проблему. Если речь идет о комментариях в интернете, то передача жалобы занимает около 4 часов. Как быстро будет справляться голосовой помощник, пока неизвестно.

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