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Общество22 ноября 2021 6:15

Стало известно, лишат ли детских пособий при выигрыше в лотерею в Коми

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Минтруд РФ опроверг появившуюся ранее информацию о том, что выигрыш в лотерею повлияет на назначение детских пособий. При этом в ведомстве уточнили, что сам факт победы никак не скажется на выплатах, а вот на оценке уровня нуждаемости семьи при расчетах повлияет еще как.

Ведомство рассказало РИА Новостям, что в новом законопроекте будут уточнены правила оценки доходов семьи, претендующей на детское пособие. Под детским пособием подразумеваются выплаты родителям с детьми в возрасте 3-7 лет, родителям-одиночкам с несовершеннолетними детьми старше 8 лет и беременным, на ранних сроках вставшим на учет.

Согласно готовящемуся документу, не будут учитываться при оценке доходов находящиеся в колонии, СИЗО, армии или на принудительном лечении члены семьи. Также под учет не попадают отдельные гранты, арестованное имущество и целевые субсидии.

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