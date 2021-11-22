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Происшествия22 ноября 2021 6:12

Житель Коми попытался купить диски для авто и лишился 26 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мошенники украли у жителя Воркуты 1989 года рождения 26 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец решил заказать в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» автомобильные диски. Житель Заполярья перевел предоплату в сумме 26 200 рублей на несколько счетов, указанных продавцом. Однако в итоге мужчина так и не дождался своей покупки. В МВД подчеркнули, что воркутинец знал о разных видах мошенничества. Об этом дома и на работе ему рассказывали полицейские.

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