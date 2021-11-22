В Коми 43-летний мужчина без водительских прав въехал в столб

Фото: УГИБДД МВД по Коми Фото: Архив "КП"

В Воркуте 43-летний мужчина за рулем Opel врезался в столб. Об этом сообщили в госавтоинспекции Коми.

По данным ведомства, воркутинец около дома №43 по улице Матвеева потерял управление над авто и съехал с дороги, где въехал в столб электропередач. Уточняется, что мужчина был ранее лишен водительских прав.

В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом костей таза и ушиб в поясничной области.

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