Зарплата каждого десятого жителя Коми превышает 100 тысяч рублей

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Каждый десятый житель Коми получает зарплату, превышающую 100 тысяч рублей. Соответствующее исследование провело агентство РИА рейтинг.

Коми заняла 13 место среди регионов по уровню зарплат. В республике доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 10,6%. Согласно исследованию, практически каждый десятый получает зарплату выше 100 тысяч. При этом доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 2,2 %. По данным экспертов, диапазон самых распространенных зарплат в Коми варьируется от 27 до 62 тысяч рублей.

В девяти российских регионах (на Чукотке, Ямале, НАОи Югре, а также Магаданской и Сахалинской областях, Москве, на Камчатке и в Якутии) каждый пятый житель зарабатывает более 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в России составляет 22-54 тысячи рублей.

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