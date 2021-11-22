В Сыктывкаре десятки домов останутся без воды

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В Сыктывкаре отключат холодную воду. Об этом сообщил городской водоканал. По данным учреждения, отключение запланировано на 24 ноября.

Уточняется, что неудобства коснутся жителей сыктывкарской Орбиты. В частности, с 9 утра до 10 вечера воды не будет по следующим адресам:

ул. Тентюковская, 83, 85,85/1, 87, 89, 91, 93, 95, 233, 239, 245, 267/1, 267/2, 269, 269/1, 271, 273. 279/1, 283, 285, 295, 295а, 301.

В этот день для жильцов этих домов будет осуществлен подвоз воды с 11 утра до 9 вечера по адресам Тентюковская, 83 и 93.

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