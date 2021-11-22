В Коми в лобовом столкновении автомобилей погиб 34-летний мужчина

Фото: Усинск.Онлайн

В Усинске произошла авария, унёсшая жизнь человека. В лобовом столкновении двух авто скончался 34-летний мужчина.

Как сообщает Усинск.Онлайн, авария была зарегистрирована на въезде в город около 11 утра. Лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик «Урал». Водитель легковой машины погиб на месте аварии до приезда медиков.

По версии Госавтоинспекции, 34-летний житель Коми не справился с управлением и выехал на встречку. По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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