За сутки в Сыктывкаре 91 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 22 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 30 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 71 859 пациентов. За последние сутки заболел 351 человек, а за все время – 87 388.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 91 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 80 человек, в Воркуте – 30, в Усинске – 26, а в Сосногорском районе – 25. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 504 человека. За последние сутки снято с учета сняли 306 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались трое пациентов, а за весь период пандемии – 2203. На сегодняшний день 342 тысячи человек сделали прививку от коронавируса. Уточняется, что речь идет о привитых первым компонентом.

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