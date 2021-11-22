В Сыктывкаре родители школьников массово написали отказ от вакцинации от гриппа

Всего вакцинацией от гриппа охвачено 30%, что явно недостаточно, заявили в Роспотребнадзоре Фото: Архив "КП"

В Коми складывается непростая ситуация с вакцинацией от гриппа среди несовершеннолетних. Родители школьников, в частности в Сыктывкаре, написали отказ от прививки от гриппа. Об этом сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Людмила Глушкова. По ее словам, отказы можно объяснить несколькими факторами.

- К сожалению, волны массового настроения отказа от прививок, нигилизма и прочего, породили такой настрой у части населения, когда мы говорим о защите от гриппа. Потому что есть школы, даже в Сыктывкаре, где, как я убеждена, есть искусственно созданная ситуация, когда 90% родителей написали одномоментные отказы и не дали согласие на иммунизацию своих детей против гриппа, - цитирует Глушкову издание «Комиинформ».

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что всего в Коми прививку от гриппа сделали всего 30% населения, что недостаточно для формирования благоприятной эпидобстановки в республике.

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