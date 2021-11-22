В Сыктывкаре судили мошенницу, укравшую с карт больше 230 тысяч рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Сыктывкарский городской суд признал 26-летнюю жительницу Челябинска виновной в кражах с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми

Как рассказали в ведомстве, жительница Урала совершала преступления с декабря 2019 года по апрель 2020 года. Женщина звонила случайным абонентам, представлялась сотрудницей банка. Она сообщала, что с их счетов пытаются списать деньги. Затем злоумышленница выясняла у собеседников реквизиты их банковских карт, CVC-коды, а также пароли, поступающие в смс-сообщениях на абонентские номера потерпевших. Владея этой информацией, она воровала деньги. В общей сложности девушка обокрала 20 жителей городов Ухты, Воркуты, Сыктывкара, Корткеросского района, а также Удмуртии. Общая сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей.

Жительница Челябинска признала свою вину и полностью возместила ущерб. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники чуть не украли у жительницы Коми 100 тысяч рублей