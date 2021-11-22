Жителя Коми судили за то, что он оскорбил и чуть не ударил полицейского

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Воркутинский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 25 февраля в квартире по ул. Бульвар Пищевиков, 5 произошел прорыв горячей воды. Это привело к отключению отопления и горячей воды всего дома в условиях сильных морозов. Жилец не открывал дверь сотрудникам управляющей компании, и те обратились в полицию.

На требование правоохранителя открыть дверь воркутинец ответил отказом в грубой и неприличной форме. В дальнейшем мужчина всё-таки впустил в квартиру полицейского, но продолжил его оскорблять. Затем житель Заполярья и вовсе попытался ударить стража порядка рукой по голове, но участковый сумел заблокировать удар. Суд признал воркутинца виновным и приговорил к году лишения свободы условно.

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