Детей из Коми будут отправлять в санатории Крыма весь год

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В видеообращении главы Коми Владимира Уйбы прозвучала новая информация о санаторном отдыхе детей республики. Со следующего года планируется отправлять детей в санатории Крыма круглый год, без привязки к сезону.

Соответствующее решение глава принял после обсуждения в правительстве Коми. Сейчас проблема состоит в том, что санаторий «Северное сияние», хотя и хорошо оснащен, имеет разные программы реабилитации, имеет ограниченное время работы. Отдыхать туда отправляют только в апреле-ноябре, а все остальное время образуется очередь.

В итоге Владимир Уйба поручил перевести санаторий на полный, круглогодичный режим работы. Как следствие, отправлять детей в крымский санаторий будут чаще, а к концу этого года планируется найти бюджет на эти цели.

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