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Происшествия23 ноября 2021 5:15

В Коми ревнивица из Воркуты решила спор с возлюбленным убийством

Источник:kp.ru
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Она сама призналась в убийстве

Она сама призналась в убийстве

Фото: Архив "КП"

Девушка из Воркуты призналась в убийстве своего молодого человека. Как она рассказала следствию, причиной столь отчаянного поступка стала ревность.

СК Коми передает, что преступление произошло в квартире на Тиманской улице в сентябре этого года. Влюбленные пили спиртное и разговаривали, но диалог пошел не в то русло и в итоге пара стала выяснять отношения на почве ревности. Злость 29-летней горожанки оказалась настолько сильной, что она как минимум дважды ударила молодого человека ножом в шею.

Парень начал стремительно терять кровь, в результате чего и скончался. Девушка же призналась во всем, теперь ее ожидает судебное заседание.

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