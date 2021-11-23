Инструктор батутного парка в Сыктывкаре оказалась виновата в переломе позвонков у ребенка

Фото: скриншот видео Сыктывкарского городского суда

В городском суде Сыктывкара прошло заседание, на котором рассматривали инцидент годичной давности в батутном парке FLY. Ответчицей стала инструктор парка Томова, которую обвинили в том, что ребенок сломал позвонки.

Напомним, происшествие случилось 2 октября прошлого года. Мальчик прыгал на подушке и неудачно приземлился на мягкий параллелепипед, который лежал на той же подушке. В результате у ребенка диагностировали компрессионный перелом сразу нескольких позвонков.

Хотя сама девушка не признала вины в случившемся, суд все же решил по-другому. Суд подтвердил, что происшествия бы удалось избежать, если бы инструктор хорошо выполняла свои обязанности. С учетом того, что о сыктывкарке все отзываются исключительно положительно, а судимости у нее нет, ей назначили 1,5 года условного лишения свободы с годичным лишением права заниматься работой, связанной со сферой физкультуры и здоровья.

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