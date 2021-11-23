В автобусе, попавшем в ДТП в Коми, было 19 пассажиров

Фото: управление ГИБДД по Коми

В автобусе, который во вторник, 23 ноября, съехал в кювет под Ухтой, находилось 19 пассажиров. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло утром в двух километрах от въезда в Ухту. Водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет. В ГИБДД уточнили, что общественный транспорт двигался со стороны поселка Водный в сторону Ухты. В салоне находились 19 пассажиров. За медицинской помощью никто не обратился. В дорожной полиции отметили, что водитель трезв, с документами все в порядке, недостатков на дорогах не выявлено. Стаж управления транспортом – с 1981 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 88-летний пенсионер выпал из пассажирского автобуса (подробности)